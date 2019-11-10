معهد أبكس الدولي بالمكلا يستقبل ممثلي منظمة يمن اسفير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

التقى المدير التنفيذي لمعهد أبكس الدولي الاستاذ اصيل سعيد بلحمر، ممثلي منظمة يمن اسفير لعقد شراكة بين الطرفين حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عدة امور تاتي ضمن إطار الشراكة والقيام بسلسلة برامج بين الطرفين.

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وفي بداية اللقاء، رحب بلحمر بممثلي المنظمة، وقال إن معهد أبكس الدولي يرحب بكل الاطياف في المعهد وانة يرحب بجميع الشراكات التي تخدم ابناء المجتمع وتوعيهم وتنمي فكرهم.

ومن جانبه، قال أبراهيم عمر يحيى درويش ممثل منظمة يمن اسفير - ورئيس منظمة آمال للتنمية المستدامة، ان اختيارهم لمعهد أبكس الدولي جاء وفقا لما راوه من تفاعل ايجابي وملموس في تنفيذ برامج حصرية وشيقة ومتنوعة خلال فترة قصيرة جدا من افتتاحه.

بدوره، هنأ مدرب منظمة يمن اسفير بحضرموت الاستاذ عبدالله المعانسي الاستاذ اصيل سعيد بافتتاح المعهد، مؤكدا بأنه ستكون هناك عدة برامج وشراكات كما كانت من قبل لترسيخ الشراكه بين الطرفين .

وقال بلحمر، إن معهد أبكس الدولي أسس على رؤية خدمة مجتمعنا وتسخير كل قوى المعهد لبناء الجيل والوصول با اجيالنا الى قمة الرياده والوقوف الى جانبهم يدا بيد لصناعة مستقبل افضل لهم وان هذه الشراكات تاتي ضمن تعليمات وارشادات الخبراء بالمعهد.