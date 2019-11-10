قيادي بالحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": الأصوات المنادي بالوحدة حاليًا تطالب بفصل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال أحمد جباري أبو خطاب، القيادي في الحراك الجنوبي، أنه ظهرت مؤخرا فرقة جديدة من مؤيدي حزب الإصلاح وعلي محسن الأحمر وتابعيه، أنصار القوى السياسية الشمالية الشمالي كانوايقدمون انفسم للشعب على انهم مناضلين وحدويين، مبينًا أنه رافقهم اصوات جنوبية كانت ومازالت مصالحها الشخصية مرتبطة باشخاص المتنفذين وامراء الحرب سابقا و حاليا تحت حجة الوحدة المشئومة.

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وأكد أبو خطاب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوحدة شارك في قتلها ونسفها طيلة سنينها المظلمة كل القوى السياسية الشمالية ومثقفيه ورجال الدين وخطبائة حتى المهرجين والممثلين واجهز عليها كليا الامام الجديد ودولته الشيعية السلالية.

وأضاف القيادي في الحراك الجنوبي، أنه ظهرت هذه الاصوات النشاز وتم الدفع بها باتجاه المحاولة اليائسه نحو تمزيق النسيج الاجتماعي و تجزئة الجنوب والتحريض على فصل حضرموت عن الجنوب وبالتالي فقد تخلوا عن وحدويتهم المصطنعة علنا لصالح اسيادهم الحاقدين على الجنوب واستقراره واستقلاله.

وبين أبو خطاب، ان ظاهرهذه الاصوات جنوبية ومن خلفها يختفي الشمال بقضه وقضيضه، مشيرًا أنهم قدموا هذه الشخصيات للواجهة وهم يديرون كل شيئ من تحت المنضدة.