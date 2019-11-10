القائد الجنوبي علي الشاعري يرتقي شهيدا في في مواجهات ضارية بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - الضالع

ارتقى مساء اليوم في جبهات شمال الضالع القائد الجنوبي علي احمد علي مساعد الشاعري، شهيدا في مواجهات بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي الشمالية الارهابية.

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وخاض الشهيد الشاعري وتحت قيادته معارك شرسة ضد المليشيات الحوثية في جبهة الجب بالفاخر في قعطبة، بعد ان تمكن فيها من التصدي لمليشيات الحوثي، الشاعري هو شقيق مدير مكتب مدير امن عدن العقيد عبدالدائم في جبهة القتال ضد مليشيات الحوثي شمال الضالع.

واشارت مصادر محلية بالضالع، ان المعارك خلفت جرحى من القوات الجنوبية، لعدد من الابطال منهم مالك محمد قاسم الزبيدي. ابن قائد اللواء الثالث صاعقة وقائد اللواء الاول مقاومة ابن الشهيد سيف سكرة القائد وليد سيف سكره واخرين .

بالمقابل لقي العديد من مليشيات الحوثي مصرعهم وتكبدت خسائر فادحة، وتقدم القوات الجنوبية بشكل يومي العشرات من الشهداء بينهم قيادات في معارك ضد مليشيات الحوثي الشمالية الممولة من ايران والتي تسعى الى غزو الجنوب ومحاولة، لكن القوات الجنوب لها بالمرصاد .

ياتي ذلك في ظل تخاذل كل الجبهات المحسوبة على ما تسمى الشرعية اليمن وحزب الاصلاح اليمني فرع الاخوان المسلمين باليمن والمتهمين من قيادات عسكرية ونشطاء يمنيين بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي والعمالة لقطر وتركيا وحليفتهما ايران.