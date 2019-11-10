مشجعون يمنيون يرفعون أعلام الدوحة.. واللاعبون القطريون يهاجمونهم بالقذف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

رفع مشجعون يمنيون أعلام قطر في المباراة التي دارت بين منتخبنا ومنتخب الدوحة، في بادرت نوايا حسنة من قبل المشجعين اليمنيون.

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لكن النتيجة كانت صادمة، إذ تعرض المشجعون اليمنيون إلى هجوم عنصري من قبل اللاعبين القطريون.

وعلق على هذه الحادثة مغرد يمني عبر حسابه على تويتر وكتب: "مشجعين يمنيين يرفعون الأعلام القطرية يتعرضون لهجوم عنصري من اللاعبين القطريين في الدوحة".

وأضاف المغرد خليل العمري: "هذه الصورة كفيلة بفرض عقوبات من اتحاد الكرة الأسيوي والفيفا على منتخب قطر".

هذه الصورة كفيلة بفرض عقوبات من اتحاد الكرة الأسيوي والفيفا على منتخب قطر