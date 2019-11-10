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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشجعون يمنيون يرفعون أعلام الدوحة.. واللاعبون القطريون يهاجمونهم بالقذف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
الخليج 365 - خاص
رفع مشجعون يمنيون أعلام قطر في المباراة التي دارت بين منتخبنا ومنتخب الدوحة، في بادرت نوايا حسنة من قبل المشجعين اليمنيون.
لكن النتيجة كانت صادمة، إذ تعرض المشجعون اليمنيون إلى هجوم عنصري من قبل اللاعبين القطريون.
وعلق على هذه الحادثة مغرد يمني عبر حسابه على تويتر وكتب: "مشجعين يمنيين يرفعون الأعلام القطرية يتعرضون لهجوم عنصري من اللاعبين القطريين في الدوحة".
وأضاف المغرد خليل العمري: "هذه الصورة كفيلة بفرض عقوبات من اتحاد الكرة الأسيوي والفيفا على منتخب قطر".
هذه الصورة كفيلة بفرض عقوبات من اتحاد الكرة الأسيوي والفيفا على منتخب قطر
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