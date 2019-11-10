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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن الضليعة بوادي حضرموت يسترجع سيارة مسروقة تابعة لأحد المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
الخليج 365 - الضليعة
استرجعت الأجهزة الأمنية بمديرية الضليعة قبل لحظات، سيارة لأحد المواطنين تم سرقتها من مديرية الضليعة قبيل صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي.
وأوضح مدير أمن الضليعة النقيب وليد سليمان بن شملان "ان الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط السيارة المسروقة بعد ابلاغنا بسرقتها، حيث تم ضبطها في منطقة عتود التي تبعد قرابة الساعتين عن مركز مديرية الضليعة من قبل رجال أمننا الأشاوس".
وأكد النقيب "وليد بن شملان" للإعلام الأمني أن أمن الضليعة اليوم ليس كالأمس، وأن جنودنا البواسل يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل خدمة المواطنين وضبط الأمن والاستقرار في المديرية التي عانت كثيراً في الجانب الأمني.
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