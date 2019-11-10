الإمارات تغازل اليمنيين.. حركة أنصار الله جزء من المجتمع اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأحد أنّ لحركة أنصار الله دورا في مستقبل اليمن، معتبرا الاتفاق بين المستقيل هادي والانتقالي “نقطة انطلاق لحل شامل”، على حد تعبيره.

وفي كلمة ضمن مؤتمر سياسي في أبوظبي، دعا الوزير الإماراتي إلى البناء على “حالة الزخم” الحالية للتوصل إلى حل سياسي.

وأوضح أمام الحضور في “ملتقى أبوظبي الاستراتيجي” بنسخته السادسة أنّ “هذا الاتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة لجميع شرائح المجتمع اليمني، وبما في ذلك الحوثيين”.معتبرا أن حركة أنصار الله جزء من المجتمع اليمني وسيكون لها دور في مستقبلها”.