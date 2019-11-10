جولة ميدانية للاطلاع على احتياجات إدارة الشرطة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

اطلع نائب رئيس الوزاء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري، اليوم الأحد على أوضاع واحتياجات إدارة الشرطة بمحافظة المهرة.

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وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أثناء زيارته إلى قيادة الشرطة بالمهرة بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، وحضوره الطابور الصباحي بقيادة الشرطة ، برفقة وزير النقل صالح بالجبواني، ووزير الدولة اللواء محمد عبدالله كده، والأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم عبدالله نيمر، وعدد من الوكلاء والمسؤولين ، على أهمية رفع الجاهزية واليقظة الأمنية.

وأشاد الميسري بالجهود التي تبذلها الشرطة بمحافظة المهرة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود، مؤكدا على أهمية التلاحم والتعاون المجتمعي لثبيت دعائم الأمن.

وخلال الزيارة استمع من مدير عام شرطة المهرة العميد مفتي سهيل نهيان سالم صمودة، إلى أوضاع الشرطة وفروعها بالمديريات وأبرز الصعوبات والاحتياجات.