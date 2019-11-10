صوت المرأة المهرية الحر يدعوا للالتفاف حول المجلس الانتقالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أصدر صوت المرأة المهرية الحر، اليوم الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بلاغا بخصوص الزيارات المتوارترة التي تجريها قيادات بارزة في الحكومة للمحافظة.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البلاغ:

في البداية نهنئ و نبارك لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والى كافة الشعب الجنوبي من حوف شرقا الى باب المندب غربا بمناسبة التوقيع على إتفاقية الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية وبإشراف من التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة التاريخية فاننا ندعوا جميع أبناء المهرة للالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الشرعي والوحيد للقضية الجنوبية .

ومن هذا المنطلق فإننا في صوت المرأة المهرية نؤكد على اهمية التوقيع على الاتفاقية والتي من خلالها أُجبرت الاحزاب اليمنية وحكومتها بالاعتراف مرغمة بالقضية الجنوبية وحاملها السياسي المجلس الانتقالي. .

من ناحية اخرى فقد تابعنا وبدون ترحيب وصول من باعوا أنفسهم واهلهم ومحافظاتهم إلى محافظتناالغالية ونقصدالمدعو الميسري والجبواني الذين باعوا شبوة وأبين لعصابات الفيد من قوات الاحتلال اليمني البغيض وباعوا دماء اهلهم وشبابهم خدمة لمصالحهم الشخصية ومصالح اسيادهم من قوى الارهاب والاحزاب اليمنية..

ولقد تابعنا وصولهم جارّيّن اذيال العار والخراب لكي يبيعون ويشترون بمحافظتنا المسالمة ومعهم شيوخ وعصابات الارتزاق من أبناء المهرة وفي مقدمتهم مايسمى بالمجلس العام لأبناء المهرة والذي تحول بقدرة قادر الى ان يكون مطية لتنفيذ رغبات أشخاص بهدف الارتزاق وتنفيذ أجندة خارجية. تملى عليهم من دول الارهاب قطر وتركيا وايران بشراكة مع حزب الاصلاح ( اخوان اليمن)

ومن هنا فاننا نرفض رفضا قاطعا بقاء المدعو الميسري والجبواني على ارض المهرة ونطالبهم بمغادرة محافظتنا فورا ،كما ندعوا كل الخيريين من ابناء المحافظة الشرفاء الى الخروج والاعتصام امام القصر الجمهوري في الغيضة للمطالبة باخراج بائعي اهلهم واخوانهم لقوى لارهاب والمطالبة بمحاكمتهم محاكمة عادلة .. مع من سمح لهم بالدخول الى محافظتنا الطاهرة فهي لاتقبل القواديين وبائعي ضمائرهم و أهلهم وارضهم..

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لقد تابع كل أبناء المحافظة ومعهم جميع أبناء الجنوب مواقف هولاء القواديين والذي تبين ان مواقفهم هي ضد أبناء الجنوب بشكل خاص واليمن والتحالف العربي بشكل عام، فهم يتحدثون بإسم الشرعية والشرعية منهم بريئة، بينما هم في الحقيقة ضد الجنوب وقضيتيه وشعبه ، وأيضاً ضد الشرعية الممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الرئيس الشرعي وكذلك ضد التحالف والمشروع العربي.

وكما اتضحت نواياهم انهم ينفذون أجندات خارجية ممولة من دولة قطر وتركيا وايران وحزب الاصلاح الاخوانجي الارهابي.

نستنكر وبأشد عبارات الاستنكار ماتقوم به قوى الارهاب التابعة لمليشيات حزب الاصلاح الاخوانية ومنظماتها الارهابية القاعدة وداعش من اعمال قتل وتنكيل باهلنا في محافظة شبوة وابين ووادي حضرموت نتيجة احتلالها لهذه المحافظات من وطننا الجنوبي الحبيب ..

ونطلب من دول التحالف العربي وجامعة الدول العربية والمنظمة الاسلامية والامم المتحدة التدخل لحماية الآمنين من بطش تلك المليشيات الارهابية.

ولذلك اننا في صوت المرأة المهرية الحر نطالب المدعو الميسري والجبواني وكل القواديين معهم ومليشياتهم الارهابية بمغادرة محافظتنا خلال 48 ساعة مالم فاننا سوف نصعد ولوتطلب الأمر إقتحام القصر الجمهوري واخراجهم من محافظتنا ونناشد قوات التحالف العربي في المحافظة لتأميننا وحمايتنا من عصاباتهم الارهابية المرافقة لهم. ..

نناشد جميع الشرفاء من أبناء المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والشيوخ مساعدتنا والخروج الى جانبنا في وقفات غاضبة لاقتلاعهم ومن على شاكلتهم والذي اتضح ان قدومهم كان منسقا مع من يدّعو الحفاظ على سيادة المحافظة وممثلهم المجلس العام ولجنة مايسمى الاعتصامات والقائميين عليها من المفسديين والمسترزقيين ..

نؤكد لجميع أبناء محافظتنا الشرفاء اننا على عهدنا لكم بمحاربة الفساد في المحافظة وبجميع اشكاله من فساد خدمي وتدهور الخدمات في المحافظة والفساد الاداري والسياسي واننا قد رتبنا امورنا على ان نعود لمحاربة الفساد والمفسديين بشكل منظم ومنتظم.

نعبر في صوت المرأة المهربة الحر عن مؤازرتنا ووقوفنا الى جانب مطالب المعلمين .

الغيضة يوم الاحد

الموافق 2019/11/10

صادر عن صوت المرأة المهرية الحر