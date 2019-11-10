أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية  يشهد تخرّج أفراد الدورة المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

برعاية كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني حفظه الله ورعاه و بحضور رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان ورئيس العمليات العميد ركن عمر أحمد بادبيس ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد محمد عمر اليميني اختتمت صباح اليوم بمعسكر الكتيبة الخاصة الدورة التدريبية المشتركة ( الكتيبة الخاصة - قوات خفر السواحل ) دفعة الشهيد النقيب عبدالواسع أحمد حسن العيدروس رحمه الله الذي طالته أيادي الغدر والخيانة والمشهود له بالكفاءة والشجاعة العسكرية النادرة والكادر المؤهل.



وفي حفل الاختتام ألقى أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان كلمة نقل في بدايتها تحيات وتهاني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني للخريجين من الدورة.

وثمّن أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية " عويضان " الجهود التي بذلت من الجميع لأجل الوصول بالجندي إلى الجاهزية التدريبية و إكتسابه المهارات القتالية للوصول به إلى المستوى المشرّف لقائده وقوته التي ينتمي لها، مشدداً في الوقت نفسه على ضرروة الإستمرار في التدريب وهو يعتبر برنامج العسكري اليومي للحفاظ على ما وصل إليه من درجات النضوج العسكري و الإبتعاد عن الأشياء المضرة بالصحة والجسد.

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وحث العميد ركن " عويضان " الخريجين على نقل كل ما تعلموه في الدورة إلى الواقع العملي، ونقل صورة مشرفة لقوات المنطقة العسكرية الثانية بالتعامل مع المواطنين وكيفية تمييز العنصر المخلّ بالأمن وطرق التعامل معه.

وأشاد أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية بالدور الكبير لدول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما قدموه من أجل الوصول بقوات النخبة الحضرمية إلى المستوى العالي من درجات العسكرية القتالية والدعم العسكري واللوجستي ومساهمتهم الكبيرة على الأرض في تطهير مدن ساحل حضرموت من براثن عصابات الشر والإرهاب.

تخلل حفل التخرج لدفعة الشهيد العيدروس عدد من الكلمات لقائد الدورة الملازم ثاني مجاهد باسرور أشاد في مجملها بما تقدمه القيادة العسكرية من حرص ومتابعة لكل أفرادها للوصول بهم للمستوى العالي من الجاهزية مثمنين في الوقت نفسه هذا الحرص والمتابعة الحثيثة للقيادة معاهدينهم على الوفاء لهذه الأرض المباركة، ثم كلمة عن الخريجين ألقاها أحد الخريجين وقصيدة شعرية نالت إستحسان الحضور من قادة وضباط المنطقة العسكرية الثانية.