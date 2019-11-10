فتح مظاريف 9 مشاريع تنموية في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

تم صباح اليوم في مدينة سيئون فتح مظاريف 9 مشاريع تنموية بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء من حصة الوادي من مبيعات النفط و بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد عبدالهادي التميمي و أعضاء لجنة المناقصات بوادي حضرموت و الصحراء .



و يأتي فتح مظاريف المشاريع تتويجا لتويجهات وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري بإنزال جميع المشاريع التنموية في مناقصات عامة و شفافه تتنافس عليها شركات المقاولات .

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و قامت لجنة المناقصات صباح اليوم وبحضور ممثلي المقاولين المتنافسين على المناقصات بفتح مظاريف المقاولين و العطاءات المقدمة و احالت جميع العروض المقدمة للجنة التحليل التابعة للجنة المناقصات لفحصها .

و تبلغ تكلفة التسعة المشاريع 2 مليون و 692 الف و 338 دولار بتمويل من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط و تمثل هذه المشاريع جزء من 27 مشروعا سيتم فتح مظاريف المتقدمين لها غدا الاثنين و بعد غد الثلاثاء

و كانت المشاريع كالتالي : 1 - بناء الطوارى التوليدية و الدور الثاني لمركز الامومة والطفولة بمستشفى تريم العام . 2 - بناء مقر نادي الهلال بالسويري . 3 - بناء 18 فصل + مرافق مدرسة المطار بتريم . 4 - بناء 3 فصول بالدور الثاني لثانوية شبام للبنات . 5 - بناء 6 +مرافق لثانوية الحوطة بنات 6 - بناء و تجهيز بئرين ماء في حقل موشح بمديرية شبام 7 - بناء 18 فصل + مرافق لمدرسة النور بالقرن لمديرية سيئون 8 - بناء الدور الاول لمركز التوحد بسيئون 9 - بناء و تجهيز بئرين ماء في حقل جثمة بسيئون

جدير بالذكر انه يجري حاليا تنفيذ 60 مشروعا تنمويا في جميع مديريات وادي حضرموت و الصحراء بتمويل من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط .