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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد أمني سعودي يبحث ترتيبات تأمين شركة النفط في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
الخليج 365
بحث وفد أمني سعودي، اليوم الأحد، مع قيادة شركة النفط اليمنية في عدن، إجراءات تأمين الشركة، والمنشآت الحيوية التابعة لها .
وقام الوفد الأمني، يرافقه المدير التنفيذي للشركة، إنتصار العراشة، بزيارة تفقدية إلى عدد من منشآت الشركة.
وأستمع الوفد من قيادة الشركة إلى متطلبات تأمين منشأت الشركة .
وجاءت هذه الزيارة بعد إجتماع ضم الخميس الماضي، قيادة التحالف العربي في عدن بممثلي المؤسسات الحكومية الحيوية كالنفط والكهرباء والمياه، لبحث خطط تأمينها.
وقال مصدر محلي في عدن، لـ(الخليج 365) أن زيارات الوفد الأمني السعودي ستشمل مختلف المنشات الحكومية الحيوية والمؤسسات الإقتصادية لإستكمال إعداد خطة التأمين الشاملة، وذلك ضمن الترتيبات الأمنية التي تضمنها إتفاق الرياض.
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