وفد أمني سعودي يبحث ترتيبات تأمين شركة النفط في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 الخليج 365 بحث وفد أمني سعودي، اليوم الأحد، مع قيادة شركة النفط اليمنية في عدن، إجراءات تأمين الشركة، والمنشآت الحيوية التابعة لها .

وقام الوفد الأمني، يرافقه المدير التنفيذي للشركة، إنتصار العراشة، بزيارة تفقدية إلى عدد من منشآت الشركة. Advertisements وأستمع الوفد من قيادة الشركة إلى متطلبات تأمين منشأت الشركة . وجاءت هذه الزيارة بعد إجتماع ضم الخميس الماضي، قيادة التحالف العربي في عدن بممثلي المؤسسات الحكومية الحيوية كالنفط والكهرباء والمياه، لبحث خطط تأمينها. وقال مصدر محلي في عدن، لـ(الخليج 365) أن زيارات الوفد الأمني السعودي ستشمل مختلف المنشات الحكومية الحيوية والمؤسسات الإقتصادية لإستكمال إعداد خطة التأمين الشاملة، وذلك ضمن الترتيبات الأمنية التي تضمنها إتفاق الرياض.

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