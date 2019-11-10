"الكثيري" يشيد بشجاعة و بسالة الفقيد "ابونواف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

قدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري و معه قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس و الشيخ / عبدالله بن صالح الكثيري رئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت و الصحراء، واجب العزاء و المؤاساه في العاصمة السعودية الرياض لأسرة الشهيد العقيد / بندر بن مزيد مقبول العتيبي قائد قوات التحالف العربي بوادي حضرموت و الصحراء و الذي قدم حياته في سبيل تخليص الوطن و وادي حضرموت من الآيدي الارهابية الآثمة .



و عبر الوكيل عصام الكثيري عن عميق حزنه لخسارة المملكة العربية السعودية و اليمن للقائد العسكري الجسور ابو نواف و الذي كان خير مثالا للقائد العسكري الشجاع و الجسور موكدا ان الشهيد سيبقى رمزا من رموز وادي حضرموت و لن ينساه ابناء مديريات حضرموت على مر الازمان يتذكرونه على امد الصراع مع الجماعات الارهابية الاجرامية .

و عدد الكثيري في زيارته لمنزل لأسرة الشهيد مناقب العقيد بندر العتيبي ، و ادواره العسكرية و الانسانية و المجتمعية ، و علاقته الوطيده بالمجتمع حيث شارك ابناء وادي حضرموت و الصحراء كثيرا من الفعاليات المجتمعية و عرف بتواضعه و شهامته و سعيه الدؤوب و المستمر لحل كثير من الاشكاليات التس عانى منها مجتمع وادي حضرموت و الصحراء ؛ داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جنانه.

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بدروه عبر اللواء الركن صالح طيمس قائد المنطقة العسكرية الأولى عن خالص تعازي كل القيادات العسكرية و الضباط و الجنود لأسرة الشهيد العقيد بندر العتيبي مشيدا بشجاعة و بسالة و ادوار الفقيد في العمل العسكري و مواجهة التطرف و الإرهاب .

و عبر الشيخ عبدالله بن صالح الكثيري رئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت و الصحراء عن تعازيه و مواساته و معه كل مناصب و شيوخ و مرجعيات قبائل وادي حضرموت معبرا عن خسارة وادي حضرموت لقائد عسكري أفنى كل وقته في أدى واجبه العسكري و كان خير مساند في حل كثير من المشاكل القبلية و متفاعلا مع مرجعية قبائل وادي حضرموت و الصحراء ، و جهده المتواصل في الوقوف مع سلطة وأبناء وادي حضرموت في معالجة كثير من الاشكاليات الامنية و كذا دوره الهام في رفع و ايصال صوت و أبناء وادي حضرموت لقيادة المملكة العربية السعودية و قيادة قوات التحالف .

و كان العقيد بندر بن مزيد مقبول العتيبي قد استشهد و معه اربعة جنود في ١٩ من شهر سبتمبر الماضي أثناء قيامة بتفكيك عدد من العبوات الناسفة في مديرية شبام أثناء عملية مداهمة لاوكار الارهابين .

رافق الوكيل في زيارته الحكم سالم محسن بن نهيد و الشيخ عوض بن منيف الجابري و المنصب سعيد عبدالله باوزير و الشيخ انور التميمي .