الحوثي : العدوان والمرتزقة يصنعون أوجاع المواطن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ‏أن دول العدوان والمرتزقة سبب أوجاع اليمنيين.

وقال محمد علي الحوثي ان العدوان والمرتزقة يصنعون أوجاع المواطن اليمني للتلذذ بمعاناته”.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة ومحافظات عدن وصنعاء والحديدة وذمار تعيش الظلام خمس سنوات نتيجة رفض العدوان وأدواته السماح بإعادة تعشيق تيار كهرباء المحطة الغازية.

وأضاف” عندما اتجه المواطن لاستخدام الطاقة البديلة وشراء الألواح الشمسية منع العدوان وأدواته دخولها من المنافذ بلا سبب، فالعدوان والمرتزقة سبب أوجاع كل اليمنيين، بمن فيهم من هم تحت الاحتلال“.

وعرج عضو السياسي الأعلى على واقع الحال في مأرب .. وقال” واقع الحال في مأرب هو على عكس الهالة الإعلامية البرّاقة التي تحيطها، فحالة من الإستياء تعتري محافظة مأرب جرّاء تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وغلاء الأسعار“.

وأضاف” حتى عندما قالوا سيعملون مطارا لمأرب حددوا له حدود جغرافية وأدخلوا خط الأبراج بها وأول شيء أزالوا أربعة أبراج 400 KV لفصل المحطة عن صنعاء وعن بقية محافظات الجمهورية قبل البدء بأي عمل رغم أن مأرب كلها صحراء وأراضي واسعهً ” .. متسائلا لماذا هذا الاختيار ؟.