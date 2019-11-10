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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الإبتعاث التابعة لمؤسسة الخريجين تعقد اجتماعها الدوري لشهر نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
عقدت لجنة الابتعاث بمؤسسة الخريجين اجتماعها الدوري لشهر نوفمبر برئاسة رئيس اللجنه الدكتور خالد عوض الرباكي وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس اللجنه بالأعضاء شاكرا لهم حضورهم وجهودهم المبذوله لانجاح عمل اللجنه .
وفي أجواء مليئة بالتعاون والحرص البناء والتطلع للعمل المتميز بدأ الاجتماع بمناقشة سير عمل اللجنه والتكاليف السابقه التي تم إنجازها وتمت مناقشه برنامج المنح للدراسات العليا الداخلية الممول من مؤسسه صله للتنميه وأطلعت اللجنه على ملفات المتقدمين وعددهم 25 طالبا وطالبة.
وبعد شرح وافي مقدم من مختص المنح الاخت مروى عمر بامعلم ونقاش مستفيض من قبل اللجنة تمت عملية الفرز الأولى للمتقدمين وفقا للشروط والمعايير التي تم وضعها من قبل الجهه المانحه والجهه المنفذه، على ان يتم الاختيار النهائي للطلاب بعد المقابلات الشخصية التي ستجرى الاسبوع القادم.
وفي ختام الاجتماع تقدم المدير التنفيذي للمؤسسة مها صلاح لحمدي ورئيس اللجنة الدكتور خالد عوض الرباكي بوافر الشكر والتقدير للمؤسس للدكتور عمر بامحسون على دعمه واشرافه المستمر لعمل المؤسسة واللجنة.
كما تم تقديم الشكر لاعضاء اللجنه مشيدين بجهودهم الفاعله لإنجاح برامج المؤسسه والشكر كذلك موصول الى قياده مؤسسه صله للتنمية والقائمون عليها لمنح مؤسسه الخريجين الثقه للاشراف المباشر على هذه المنح آملين التوفيق لجميع الطلاب وأعضاء المؤسسة.
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