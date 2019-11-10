تدشين البرنامج التدريبي في قوة الإرادة وجذب فرص النجاح بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

دشن منتدى طلاب سيحوت الأكاديمي اليوم، بمدرسة الشهداء للبنين برنامج التدريب الجماهيري في قوة الإرادة وجذب فرص النجاح تحت رعاية محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت وبدعم من جمعية وحدة شباب المهرة بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة وذلك خلال الفترة من 8 - 9 /نوفمبر/2019م.



وفي التدشين، أكد المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة أمين محمد بن عصم على أهمية هذه البرامج ومدى الفوائد التي يستفيد منها المشارك كونها من البرامج الحديثة التي يحتاجها المجتمع ، لأفتاً الى ضرورة أستغلال الفرص لكي يحقق الإنسان كل مايطمح إليه ويصنع الأحلام والطموحات على أرض الواقع.

وأشار أمين بن عصم المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة أن الدورة تستهدف المدربيين والأستشاريين و المعلميين والقياديين والطلاب الجامعيين في قوة الإرادة وجذب فرص النجاح لإكسابهم العديد من المعارف وتطوير مهاراتهم العملية ، داعياً المشاركين الإستفادة القصوى من هذه الدورة والحرص على التدريب لإكتساب المهارات العملية.

وأبدى بن عصم أستعداد جمعية وحدة شباب المهرة في دعم مثل هذه البرامج التنموية التي تسهم في تعزيز مهارات الشباب في التنمية البشرية وتطوير قدراتهم في شتى المجالات ، مثمناً الجهود يبذلها منتدى طلاب سيحوت الأكاديمي في الجانب التنموي والتطوعي بالمديرية.

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من جانبه، لفت رئيس منتدى طلاب سيحوت الإكاديمي الأستاذ جمعان سعيد بن قحطان أن البرنامج التدريبي في قوة الإرادة يقام لأول مرة في مديرية سيحوت بعد أن سبق تنفيذه في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة بدعم من جمعية وحدة شباب المهرة.

وشكر قحطان جمعية وحدة شباب المهرة على دعمها لهذه البرامج التدريبية وسعيها في تنمية وتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم الى سوق العمل من خلال تبنيها عدداً من الدورات تأهيلية في شتى المجالات التنموية.

وبدورة، تطرق مدرب الدورة الأستاذ فواز الفخري الى العديد من المحاور التي تتعلق بقوة الإرادة وجذب فرص النجاح ، مستعرضاً بعض التجارب في الحياة حول قدرة البحث عن فرص النجاح وجذبها وأستغلالها من أجل التطوير القيادي الدى فرد وتحويل الأحلام الى حقائق على أرض الواقع.

وفي سياق ذاتـه كرّم منتدى طلاب سيحوت الإكاديمي جمعية وحدة شباب المهرة تقديراً وعرفاناً منها على دعمها للبرنامج التدريبي في قوة الإرادة وجذب فرص النجاح في مديرية سيحوت ، آملين أن تستمر مثل هذه البرامج والأنشطة التدريبية التي تسهم في تطوير وتنمية قدرات الشباب بالمحافظة.

حضر التدشين، مبارك خميس عمر مدير إدارة التوجية والتقويم التربوي بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة والعقيد جمعان عمر باسلم نائب مدير مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة المهرة والدكتور سالم بافطوم عميد كلية التربية سابقاً والأستاذة أوسان باعباد مديرة تنمية المرأة بمديرية سيحوت وعدداً من الشخصيات الإجتماعية وأعضاء ومنتسبي منتدى طلاب سيحوت الإكاديمي.