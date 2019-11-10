شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميسري يفتتح فرع المؤسسة الاقتصادية في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، اليوم الأحد، بمشروع إعادة تأهيل مبنى إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمحافظة المهرة.

Advertisements وطاف الميسري ومعه وزير النقل صالح الجبواني ووزير الدولة اللواء محمد كده، بأقسام الفرع بعد إعادة تأهيله. وأوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة العميد سامي السعيدي أن افتتاح الفرع وإعادة تأهليها يأتي في إطار خطة المؤسسة لتفعيل فروعها عقب استئناف المؤسسة عملها من عدن. وبين أن المؤسسة جرى تفعيل فروعها في عدد من المحافظات وقريبا سيتم تفعيل فرعي المؤسسة في سقطرى وسيئون.

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