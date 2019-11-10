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الجيش الوطني والمقاومة يكبدان مليشيا الحوثي قتلى وجرحى بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب أخرين في هجوم شنته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

وقالت مصادر ميدانية إن عدد من عناصر المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم مباغت للمقاومة الشعبية في مناطق قرابه وغول بن سواد التي تتمركز فيها الميليشيات الإنقلابية بمديرية الزاهر ال حميقان .

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وردا على الهجوم شنت الميليشيات قصف همجي من مواقع تمركزها في جبل الجماجم واستهدفت قرى عزلة الحبج بمديرية الزاهر الاهلة بالسكان .

 

وذكرت المصادر أن مدفعية المقاومة بجبل سوداء غراب ومدفعية ابطال العمالقة المتواجدة في جبهة الحبج قامت بالرد وقصف مكان تواجد دبابة الميليشيات الحوثية .

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