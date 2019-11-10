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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مناطق متفرقة في الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن مستخدمة القذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة.
وأفادت مصادر عسكرية في الجاح أن المليشيات شنت عمليات قصف واستهداف واسعة طالت مواقع القوات المشتركة ومناطق أخرى بعشرات القذائف الصاروخية من نوع ” لُــو ” ، وبقذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 وعيار 82 بشكل عنيف.
وأضافت المصادر، عن قيام المليشيات بإستهداف المواقع ذاتها بشكل مكثف خلال ساعات النهار بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23.
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