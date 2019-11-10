شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر ورد للتو : قناة المسيرة تقطع كل اخبارها وتنشر خبر عاجل وصدمة كبرى للملك سلمان وولي عهده (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم -

أعترفت قناة المسيرة الحوثية بدفن 37 من مليشياتها دفعة واحدة اليوم الجمعة وهو العدد الذي يكشف عن الخسائر الفادحة التي تتكبدها مليشيات الحوثي في الجبهات بشكل يومي.

ونشر موقع قناة المسيرة الحوثية فيديوهات وأسماء لعدد 37 شخص من صرعى الحوثي الذين اعترفت المليشيات بمقتلهم وتشييعهم إعلاميا.

"اليمن السعيد " يعيد نشر أسماء الصرعى والمحافظات التي ينتمون إليها كما وردت:

1-منصور يحيى الحمزي - عمران

2-هزاع فهد الحمزي – عمران

3-حسين محمد المسرابة -- مديرية صوير عمران

4-صقر قاسم قزان - مديرية صوير – عمران

5-علي علي ناصر جريم بمديرية ذيبين – عمران

6-يحيى علي مساوى الحجوري - كعيدنه – حجة

7-رعد صالح الجنيد – الضالع

8-هيثم أبو سعيد – عمران

9-قاسم أبو سعيد – عمران

10-أحمد صالح النعمي - ذمار

11-رفاد مجاهد اليكاري – ذمار

12-العقيد محمد صالح العمدي - عنس – ذمار

13-عبد العزيز يحيى الدواع - كشر – حجة

14-عقيل أبو شبانه – بكيل المير - حجة

15- سليم مكرش -- بمديرية بكيل المير – حجة

16- أحمد ناصر ريبان - كشر – حجة

Advertisements

17-بندر محمد السلطان - مديرية عنس – ذمار

18-هلال أحمد المسعدي - مديرية عنس – ذمار

19-عبدالله المدومي المشنة اب

20- أمجد القطاع - مديرية المشنة – إب

21-عبدالله محمد حيدرة - مديرية السودة – عمران

22-صالح محمد علي عصطان – ذمار

23-سعيد صالح صالح السريحي – ذمار

24-محمد نبيل محمد المحمدي – المحويت

25-أركان فؤاد الحضرمي – جبلة - اب

26-رائد محمد سفيان -جبلة - اب

27-أشرف أمين الشراعي – جبلة – اب

28-عبدالإله محمد المهندي - جبلة – إب

29-عبدالله محمد محمد البصير - السبعين – صنعاء

30-عبد الخالق أحسن الحيمي - سنحان – صنعاء

31-الحسين علي المؤيد - الثورة – صنعاء

32-القفري صالح الحكمي - حزم العدين – إب

33-منصر السخمي – عمران

34-مبروك عبده لطف الله – عمران

35-قطيش الجلال –عمران

36-يوسف أحمد الريدي – عمران

37-حمود علي العباسي – حجة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو : قناة المسيرة تقطع كل اخبارها وتنشر خبر عاجل وصدمة كبرى للملك سلمان وولي عهده (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.