"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم الأحد، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 10/11/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 11/11/2019م.

ووفق مركز ارصاد صنعاء، فإن الطقس، بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياُ بسحب ركامية متفرقة على المرتفعات الشمالية الغربية قد يصاحبها هطول امطار خفيفة في فترة ما بعد الظهر،بينما تكون الأجواء صحوة وباردة اثناء الليل والصباح الباكر.

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أما المناطق الساحلية، ففي السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا مع احتمال هطول امطار خفيفة على اجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق المحاذيه لها وخليج عدن،والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 05 الى 15 عقدة.

وفي السواحل الغربية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا مع تشكل قطع من السحب الركامية المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من10 إلى 20 عقدة.

وفي ارخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول امطار خفيفة . والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 05 الى 15 عقدة.

والمناطق الصحراوية، أجواء صحوة تميل الى البرودة اثناء الليل والصباح الباكر، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية, خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 05 الى 18 عقدة.