شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قباطي: هناك جهد كبير فى تقديم المساعدات الإغاثية عبر دول الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، وزير السياحة، إن هناك جهد كبير فى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر دول الخليج، خاصة مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي وعدداً من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لافتاً إلى وجود عدة مصاعب أبرزها تعنت الحوثيين أمام إيصال المساعدات الإغاثية لمستحقها. وأضاف وزير السياحة، عبر قناة الحرة، أن استعادة ميناء الحديدة كانت ذات طابع إنساني، لتسهيل المساعدات الإغاثية إلى كافة أبناء الشعب اليمني فى كافة المناطق، خاصة مناطق سيطرة الحوثيين. وأكد قباطي، أنه بتوقيع اتفاقية الرياض ستشهد المساعدات الإغاثية حالة من المرونة والسهولة فى الوصول لمستحقيها، مُطالباً بضرورة الوصول إلي سلام دائم داخل الأراضي اليمنية.



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