فريق من المشتركة يتفقد "أطباء بلا حدود" بالمخا بعد القصف الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 تفقد فريق من قيادة القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي مستشفى أطباء بلا حدود في المخا التي تعرضت لاستهداف من مليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة بالتزامن مع استهداف مدينة المخا بعدد من الصواريخ.

Advertisements وقام الفريق برئاسة العميد الركن صادق دويد عضو القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي ومدير عام مديرية المخا الأستاذ سلطان محمود بتفقد المستشفى والأضرار التي لحقت به جراء الاستهداف الحوثي ورفعها لقيادة قوات التحالف العربي من أجل تقديم الدعم لترميم المستشفى ورفدها بالأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الأسعاف ونقل الأدوية. وكانت مستشفى أطباء بلا حدود قد تعرضت لأضرار بالغة وخسائر مادية نتيجة الإستهداف الحوثي ، والذي طال معظم أقسامها ، ومنها العيادات ومكاتب الإدارة ومخازن الأدوية ، بالإضافة إلى معظم الأجهزة والمعدات الطبية وأقسام أخرى داخل المستشفى.

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