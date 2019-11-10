شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير السياحة: نسعي لإحلال السلام بأساليب كثيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، وزير السياحة، تعليقاً على وجود اتصال بين مسئول سعودي وجانب من الحوثيين لإنهاء الحرب داخل اليمن، إنه لابد من وجود عدة طرق ومسارات لإنجاز التسوية، خاصة بعد التوقيع على اتفاق السويد، وكان المفروض أن يأتي الفعل الدبلوماسي والسياسي اليمني والعربي والتأكيد للعالم أننا دعاة سلام، وأضاف قباطي، خلال حديثه لقناة الحرة، أنه من المؤكد أن نسير مع تطلعات شعبنا لإحلال الأمن والسلام وإنجاز كافة أهداف عاصفة الحزم والأمل والتسوية المبنية على التوافقات الإقليمية، مُشيراً إلى أن العالم يُدرك بأن الأمور كانت تسير فى طريق تصعيد يهدد الأمن والسلام الدولي بعد تجرأ إيران على توجيه ضربات للملكة العربية السعودية. وتابع وزير السياحة، كان لابد من الضغط على إيران وعناصرها فى المنطقة لوقف هذا المسار. ومن هذا المنطلق كان الضغط على إيران والتوجه لتقديم التنازلات وتنفيذ الاتفاقات.



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