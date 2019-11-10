قباطي: المشروع الإيراني فى أيامه الأخيرة واتفاق الرياض خرج للنور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، وزير السياحة، إن اتفاق الرياض خرج للنور وأصبح جاهزاً للتنفيذ؛ بعد فترة من المشاورات تجاوزت عدة أسابيع، مُضيفاً أن الأوضاع كانت تشهد حالة من التعقيد والمصاعب فى الفترات الأولي، لكن هناك تفائل بسبب ما رأيناه أثناء التوقيع، وأنه خطوة أولي لتحقيق تسوية شاملة فى اليمن.



وأضاف وزير السياحة خلال لقائه على قناة الحرة، أن اتفاق الرياض جاء فى صف القوة المواجهة للانقلابيين، وأن الانتصار وتحقيق أهداف عاصفة الحزم والأمل فى الطريق للإنجاز الكامل، وأن المصاعب التي ظهرت داخل الأراضي اليمنية خلال السنوات الماضية كان لها تأثير واضح على الشرعية، مُضيفاً أن ما يتم الآن هو رسالة واضحة لإيران بأن مشروعها داخل اليمن “خائب وبائس ولن يحقق أي شئ”. واستكمل قباطي، أن توافق الجميع خلال الأيام القادمة بمثابة رسالة بأن المشروع الإيراني أصبح في أيامه الأخيرة.

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