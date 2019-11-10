شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. قائد محور تعز يشدد على التحلي باليقظة والحذر في مراقبة "الحوثية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 شدد قائد محور تعز، على التحلي باليقظة والحذر في مراقبة العدو "مليشيا الحوثي".

جاء ذلك خلال رأس اللواء الركن سمير عبدالله الصبري قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية اليوم الاحد اجتماعا ضم قادة الالويه والأجهزه الامنية بالمحافظة. وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الوضع العسكري والامني بالمحافظة. وحيا اللواء الصبري المعنويات العاليه لابطال الجيش الوطني في الجبهات وصمودهم في مقاومة العدو وحماية تعز من الانقلاب الحوثي الكهنوتي الغازي للمحافظة. Advertisements وشدد قائد محور تعز علي التحلي باليقظة والحذر في مراقبة العدو والاستمرار في حماية الثغور والاستعداد لأي طارئ كون العدو لا يزال يتربص بالمدينة وأبنائها ووجه اللواء سمير الصبري المجتمعين بالالتزام الصارم بالقوانين العسكرية ، وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، والتحركات المشبوهة في المدينة وفي المديريات المحررة. وحيا المجتمعون قوات الامن والاجهزه الامنية علي جهودهم الكبيرة في حفظ الامن والسكينه العامه، داعيا الموطنين الى الاستمرار في التعاون مع رجال الامن في ردع الخارجين عن القانون، والحفاظ عل الممتلكات العامه والخاصة. حضر الاجتماع رئيس اركان المحور العميد عبد العزيز المجيدي و قادة الالويه بمحور تعز ومدير الامن السياسي ورئيس شعية الاستخبارات العسكريه.

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