شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال الحربي: اتفاق الرياض أربك حسابات المأزومين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 عدن الرياض - الخليج 365 قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الأحد، إن "اتفاق الرياض أربك حسابات المأزومين وأعداء السلام والاستقرار وأصحاب الحسابات الضيقة في كل مكان".

Advertisements وأضاف الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "جميعنا بانتظار تطبيق الاتفاق على الأرض بتشكيل حكومة كفاءات يمنية ثم هيكلة الجيش (بعد تطهيرة من الإخوان طبعا)". ومضى"والأهم هو توحيد جهود اليمنيين جميعاً لمواجهة الحوثي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال الحربي: اتفاق الرياض أربك حسابات المأزومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.