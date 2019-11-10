"سعود اليوسفي": معركة الخلاص من المليشيات الحوثية قريبة جداً بعد اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الشحات غريب

قال نائب رئيس الموتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب "سعود سعيد اليوسفي" إن إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي هو اتفاق لمصلحة الشعب اليمني.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأنه كان يوماً تاريخيا وله إيجابيات كبيره منها عوده كل موسسات الدولة الى العاصمه الموقته عدن، وكل البنود واضحه انها لرص الصفوف لمواجهة المليشيات الحوثيه المدعومة من إيران.

وأكد بأن لقد الأشقاء في المملكة العربية السعودية بذلوا جهداً كبيراً ويشكرون عليه ، ولابد من سرعة التنفيذ على أرض الواقع ، وبدون أي تأخير من أي جهه وكل أبناء الشعب اليمني ينتظرون أن يرون عودة الدولة وفرض هيبة الدولة في كل المحافظات .

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وأشار إن تم التطبيق لما ورد في اتفاق الرياض سيوجه البوصله إلى المكان الصحيح لصنعاء وتحرير تعز والحديدة والتي تواجه القوات المشتركة بما فيها المقاومه الوطنيه وألوية العمالقه والقوات التهاميه مليشيات الحوثي الإرهابيه ، وتتابعون كل يوم الاستهداف من قبل المليشيات الحوثية للمناطق الاهله بالسكان وما تتعرض له المناطق من دمار شامل ومن حصار المحافظه تعز الباسلة.

وأكد بأن معركة الخلاص من المليشيات الحوثية قريبة جدا ، ولابد من توحيد الصف لمواجهة المليشيات الحوثيه ورص الصفوف وترك المناكفات السياسية التي لاخير فيها وتخدم أعداء اليمن.

وكان رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، أكد أن إتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، وذلك لبناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا، ورفع المعاناة عن شعبنا، وكبح ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

يذكر أن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها إعادة الأمل وتجاوز عوائق استعادة ما تبقى من الدولة اليمنية المخطوفة لدى مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران وانهاء الانقلاب.