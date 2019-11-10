العمودي يناقش مع مدير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة آلية تطوير عمله بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

ناقش اجتماع عقد صباح اليوم بمدينة المكلا برئاسة وكيل حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي آلية تطوير عمل مكتب برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بالمحافظة مع مدير المكتب السيد اصف علي بوتو.



وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وكيل حضرموت لشؤون الشباب الاستاذ فهمي باضاوي ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي ومدير عام مكتب الزراعة والري بساحل حضرموت المهندس عوض بالكيمان ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل، قدّم السيد اصف شرحا مفصلا عن البرنامج والمشاريع التي نفذها في كافة مديريات محافظة حضرموت خصوصا في مشروع توزيع السلال الغذائية الذي استفاذت من

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150057 أسرة، لافتا إلى أن مكتب الغذاء العالمي سيعمل على تحويل هذه المساعدات العينية إلى مساعدات نقدية مع إدخال نظام البصمة للمستفيدين، مختتما حديثة بالتأكيد على أن المكتب يخطط لتنفييذ برامج اخرى في حضرموت تهدف لمساعدة المواطنين وتحسين سبل عيشهم.

من جانبه أشاد الدكتور العمودي بالجهود التي تبذل من قبل برنامج الغذاء العالمي في حضرموت ومساعدة الأسر والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على أن السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ كافة البرامج الخاصة بالمكتب.

ودعا وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة برنامج الغداء العالمي إلى تكثيف عملهم في حضرموت وتوسيع رقعة انتشارهم وزيادة برامجهم الهادفة لمساعدة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.