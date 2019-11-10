حصري.. عناصر الإخوان بتعز تنهب مئات الأراضي والمنازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

أفادت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، أن عناصر مسلحة تابعة لقيادات أمنية وعسكرية في تنظيم الإخوان بتعز نهبت مئات الأراضي والمنازل.



ووثقت منظمة حقوقية نهبهم 361 منزلاً و274 أرضية، وباعوا أغلبها، منذ بداية الحرب في تعز.

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وفي التفاصيل، ذكرت المصادر بأن التدهور الامني زاد في محافظة تعز الى درجة مقلقة ، ونتاجا لذلك ،أصيب حارس جامع ومسلحان بجروح خطيرة جراء اشتباكات عنيفة بين عصابتي نهب الأراضي عناصرها للإصلاح غربي مدينة تعز.

وقال مصدر أمني "فضل عدم ذكر اسمة "، إن اشتباكات اندلعت بين عصابة أشرف العوني من ، وعصابة أخرى، بسبب خلافهم على أرضية منهوبة، غربي مدينة تعز

وأسفرت الاشتباكات العنيفة بين العصابتين عن إصابة حارس جامع الثلاثين، ومسلحين من العصابتين، إصابة اثنين منهم خطيرة، نقلوا على إثرها للمستشفى.

وبحسب المصدر، ما زال التوتر قائماً بين العصابتين، والطرفان يحشدان مسلحيهم إلى شارع الثلاثين، رغم أن ساحة المواجهة قرب مقرات شرطة النجدة واللواء الخامس حماية رئاسية واللواء 17 مشاة.