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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. أمن عدن يقبض على ساحر .. شاهد كيف يبدو وماذا بحوزته! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
الخليج 365 - خاص
تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن من القبض على رجل يمارس السحر والشعوذة وتفريق الأزواج.
وتظهر على الرجل الذي قبض عليه متلبسا - وبحوزته خاصة بطقوس السحر منها مجلد "السحر الأحمر" - سمات الشرك والإلحاد وفقدان البشاشث بسبب مزاولة تلك الأعمال الكفرية عياذا بالله.
وأثناء قيام رجال الأمن بتفتيش ما بحوزة المشعوذ، عثر على بطائق شخصية دست في مصاحف قرآنية، يعتقد أنها تسببت لهم بعات وأمراض مختلفة.
وتوعد أمن عدن بمتابعة وضبط كل من يمارس السحر والشعوذة، ومحاصرتهم ومعاقبتهم بأشد العقوبات الرادعة.
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