مصدر خاص يكشف لــ "الخليج 365" حقيقة وفاة "أيوب طارش"  أحد أبرز القامات الغنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الشحات غريب

نفي مصدر مقرب من الفنان الكبير أيوب طارش عبسي حقيقة وفاته، والتي تم تداولها اليوم الأحد.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن ما تم تداوله عار تماماً من الصحة.

وكشف المصدر بأن الاشاعات تلاحق الفنان "أيوب طارش" أخر سنوات أكثر من 5 مرات.

Advertisements

يذكر أن أيوب طارش أحد أبرز القامات الغنائية اليمنية، تنوع نشاطه بين الغناء والتلحين والعزف على آلة العود، كما تنوعت أغنياته بين الرومانسية والوطنية والدينية، وهو ملحن النشيد الوطني للجمهورية اليمنية منذ وحدتها عام 1990.

ولد في إحدى قرى محافظة تعز 1942، ثم رحل مع أسرته إلى عدن 1953، وحصل على الشهادة الثانوية من المعهد العلمي الإسلامي.

اتجه "أيوب طارش للغناء منذ صباه، وكانت أول أغنياته بالله عليك وا مسافر من ألحانه وكلمات شقيقه محمد بن طارش، ولاقت الأغنية صدى كبيراً بعد بثها في إذاعة تعز 1956، وركز على قضايا الاغتراب في أغنياته خلال هذه الفترة، مما أكسبه شهرة سريعة وواسعة، وخصوصاً لدى المغتربين، وسافر إلى القاهرة 1974، ومكث فيها عامين للدراسة الحرة في معهد الموسيقى العربية، وعمل في عدد من الوظائف في شركة الطيران اليمنية حتى 1969، ثم في البنك اليمني للإنشاء والتعمير حتى 2001.

حصل "أيوب طارش" خلال مشواره على العديد من الجوائز والأوسمة، كما نال الدكتوراه الفخرية في الفنون من جامعة الحديدة 2013.