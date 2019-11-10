الميسري يفتتح فرع المؤسسة الاقتصادية بمحافظة المهرة

افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، اليوم الأحد، مشروع مبنى إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمحافظة المهرة بعد إعادة تأهيله.



وطاف الميسري ومعه وزير النقل صالح الجبواني ووزير الدولة اللواء محمد كده، بأقسام الفرع بعد إعادة تأهيله.



ولفت الميسري إلى أن الحكومة تعول على دور ريادي للمؤسسة الاقتصادية بعد إعادة تفعيل فروعها في عدد من المحافظات المحررة، مؤكدا أن الحكومة ستقدم لها الدعم الذي يمكنها من استعادة دورها ومهامها.



وأوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة العميد سامي السعيدي أن افتتاح الفرع وإعادة تأهليها يأتي في إطار خطة المؤسسة لتفعيل فروعها عقب استئناف المؤسسة عملها من عدن.



وبين أن المؤسسة جرى تفعيل فروعها في عدد من المحافظات وقريبا سيتم تفعيل فرعي المؤسسة في سقطرى وسيئون.



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