شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تصد هجوما حوثيا غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 صدت القوات الحكومية، الليلة الماضية، هجوما شنته مليشيات الحوثي في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش صدت هجوما للميلشيات في محيط المطار القديم غرب المدينة. وأكدت أن مليشيات الحوثي لم تستطيع تحقيق أي تقدم، وأجبرتها قوات الجيش على التراجع والفرار. وكانت المليشيات قد شنت هجوم خلال اليومين الماضيين على مواقع الجيش في الجبهة الشرقية،ولقي 5 من عناصرها مصرعهم وأصيب آخرون.

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