خسائر حوثية في هجوم مباغت للجيش بالبيضاء والمليشيات ترد بقصف المنازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية مصرعهم، وأصيب أخرون، في هجوم مباغت للجيش والمقاومة الشعبية في البيضاء.



وذكر المركز الإعلامي لمقاومة ال حميقان، إن العديد من عناصر المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح بعد هجوم مباغت لأبطال المقاومة الشعبية بمديرية الزاهر ال حميقان على مواقع قرابه وغول بن سواد التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الإنقلابية بمديرية الزاهر .

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وردت الميليشيات الحوثية على هزائمها بقصف همجي من مواقع تمركزها في جبل الجماجم واستهدفت قرى عزلة الحبج بمديرية الزاهر الاهلة بالسكان .

وقال المركز أن مدفعية المقاومة بجبل سوداء غراب ومدفعية ابطال العمالقة المتواجدة في جبهة الحبج قامت بالرد وقصف مكان تواجد دبابة الميليشيات الحوثية .

يشار إلى أن العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء ومسنين استشهدوا وجرحوا خلال السنوات الماضية، جراء القصف الهمجي للميليشيات على المناطق والقرى الاهلة بالسكان، فضلا عن مئات الضحايا جراء انفجار الالغام والعبوات التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة إيرانيا في الطرق والوديان بالمحافظة.