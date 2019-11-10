قصف حوثي عنيف ومكثف على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالقذائف المدفعية الثقيلة.
وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات بشن عملية قصف عنيف ومكثف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 طال مواقع القوات المشتركة المتمركزة في المنطقة .
وأكد المصدر معاودة المليشيات شن قصفاً مدفعياً مساء اليوم بقذائف الهاون عيار 82 وبقذائف مدفعية الهاوزر ، سقطت على مواقع متفرقة من الجبلية.
يشار إلى أن المليشيات الحوثية ارتكبت آلاف الخروقات والانتهاكات للهدنة الأممية التي تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة ، وهو مالم تلتزم به المليشيات منذ اليوم الأول لدخول الهدنة حيز التنفيذ نهاية العام 2018.
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