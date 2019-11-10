شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي عنيف ومكثف على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالقذائف المدفعية الثقيلة.

وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات بشن عملية قصف عنيف ومكثف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 طال مواقع القوات المشتركة المتمركزة في المنطقة . Advertisements وأكد المصدر معاودة المليشيات شن قصفاً مدفعياً مساء اليوم بقذائف الهاون عيار 82 وبقذائف مدفعية الهاوزر ، سقطت على مواقع متفرقة من الجبلية. يشار إلى أن المليشيات الحوثية ارتكبت آلاف الخروقات والانتهاكات للهدنة الأممية التي تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة ، وهو مالم تلتزم به المليشيات منذ اليوم الأول لدخول الهدنة حيز التنفيذ نهاية العام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي عنيف ومكثف على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.