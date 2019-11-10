حدث فلكي نادر ستشهده سماء اليمن.. ماذا سيحدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

كشف الفلكي عدنان الشوافي، عن وقوع حدث فلكي مهم غدًا الإثنين، في سماء اليمن .

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وقال، في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن : "غدًا سيشهد عبور كوكب عطارد أمام الشمس، في ظاهرة لن تتكرر حتى عام 2032م".

وأضاف أن العالم وعشاق السماء يترقبون عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس غدا، متابعا: "يحدث العبور لكوكب عطارد عندما يمر بين الأرض و الشمس ويكون جميعهم على خط مستقيم واحد ليظهر عطارد كنقطة سوداء على قرص الشمس".

وأوضح أنه: "نتيجة لصغر حجم الكوكب عطارد الذي يبدو حينها قدره حوالي 10 ثواني قوسية مقارنة بالشمس 1938 ثانية قوسية لذلك يبدو كوكب عطارد كنقطة مظلمة صغيرة جدا على قرص الشمس المتوهج".