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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حدث فلكي نادر ستشهده سماء اليمن.. ماذا سيحدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
كشف الفلكي عدنان الشوافي، عن وقوع حدث فلكي مهم غدًا الإثنين، في سماء اليمن .
وقال، في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن : "غدًا سيشهد عبور كوكب عطارد أمام الشمس، في ظاهرة لن تتكرر حتى عام 2032م".
وأضاف أن العالم وعشاق السماء يترقبون عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس غدا، متابعا: "يحدث العبور لكوكب عطارد عندما يمر بين الأرض و الشمس ويكون جميعهم على خط مستقيم واحد ليظهر عطارد كنقطة سوداء على قرص الشمس".
وأوضح أنه: "نتيجة لصغر حجم الكوكب عطارد الذي يبدو حينها قدره حوالي 10 ثواني قوسية مقارنة بالشمس 1938 ثانية قوسية لذلك يبدو كوكب عطارد كنقطة مظلمة صغيرة جدا على قرص الشمس المتوهج".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.