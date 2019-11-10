شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تقدم مساعدات إغاثية بقيمة 338 مليون دولار.. تعرف على نصيب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأحد، عن مجموع ما قدمته من مساعدات من خلال برامجها الإنسانية والإغاثية والتنموية وكفالات الأيتام منذ مطلع العام الجاري حتى سبتمبر الماضي. وقالت الهيئة، خلال بيان رسمي، إن مجموع ما قدمته بلغ أكثر من 338 مليون دولار، واستفاد منها 8 مليون ونصف المليون في عشرات الدول، وجاء اليمن فى المركز الأول.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تقدم مساعدات إغاثية بقيمة 338 مليون دولار.. تعرف على نصيب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.