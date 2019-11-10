كاتبة خليجية تكشف عن نبأ سيقلب الطاولة على الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

جددت الكاتبة السياسية، نورا المطيري، تأكيدها على أن مشاركة الجنوبيين في الخطوط الأمامية لمحاربة مليشيات الحوثي الإيرانية ستقلب المعادلة.



وكتبت المطيري، في تغريدة عبر "تويتر": "‏‎ليس المقصود أن يحارب الجنوبيون وحدهم، ولكن يحارب الجميع صفا واحدا لإقتلاع الحوثية المدعومة من ‎إيران، بقيادة واحدة".

وتابعت: "لكن مشاركة الجنوبيين، في الخطوط الأمامية، هي التي ستقلب المعادلة".