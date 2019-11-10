شاهد.. كيف تفاعل سُكان المكلا مع هاشتاج "أبناء زايد"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبر عدداً من سُكان مدينة المكلا عن فرحهم الشديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، على ما قدمته إلي اليمن منذ اندلاع الأزمة اليمنية. شهدت مدينة المكلا حفلًا جماهيريًا حاشدًا، لشكر دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعبًا، نظير ما قدموه لمديريات ساحل حضرموت من دعم بشتى المجالات الخيرية والإنسانية والطبية وكذلك الأمنية. كما دشن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ماقصرتوا_عيال_زايد.. كجزء من حملة الشكر والعرفان لدولة الإمارات.



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