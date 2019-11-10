شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برعاية الملك سلمان.. دورة تدريبية لاستهداف 80 طفلاً فى مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب، اليوم الأحد، دورة توعوية لآباء وأمهات أطفال الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة التي تستهدف ثمانين طفلًا في مأرب. وتركزت أعمال الدورة حول إخطار تجنيد الصغار والمسؤولية القانونية المترتبة عليها.



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