اشتباكات مسلحة شمال عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365

قالت مصادر محلية، ان إشتباكات إندلعت بين مسلحين في جولة السفينة بمديرية دار سعد شمال العاصمة عدن .



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وذكرت المصادر، أن الإشتباكات إندلعت بالقرب من كافتيريا عقب جدال عنيف .. مشيرة إلى أن قوة من الحزام الأمني تدخلت لإحتواء الموقف وإنهاء الإشتباكات

وقال سكان محليون وشهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان عراكا اندلع بين الجنود أمام كافتيريا الحبيشي قبل ان يتطور إلى تبادل إطلاق نار.

ولم تردي أي أنباء عن سقوط ضحايا .