اليمن : إقالة النائب علي محسن الأحمر بعد توقيع #اتفاق_الرياض

تضاربت الأنباء حول منصب النائب علي محسن الأحمر بعد التوقيع على اتفاقيه الرياض ففي حين رجحت مصادر ان يتم تعيينه رئيسا لمجلس الشوري فقد أكدت مصادر أخرى بقاء الرجل في منصبه نائبا لرئيس الجمهورية .

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وظل محسن واحد من ابرز القيادات العسكرية والسياسية التي تصدرت المشهد لسنوات طويلة خصوصا مع اندلاع الحرب الأخيرة في اليمن .

وتأتي هذه الأنباء في وقت تحدثت فيه مصادر اعلامية يمنية عن أن السعودية إلى جانب رئيس الجمهورية يصرون على بقاء محسن في منصبه في الوقت الذي كانت فيه الامارات قد اقترحت تغييره قبل سنوات .

و الأحمر كان أحد الشخصيات التي قادت الحوار مع المجلس الانتقالي وصولا إلى التوقيع على اتفاقيه الرياض .