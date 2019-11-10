شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن : زعيم جماعة أنصار الله يدعو التحالف لوقف العدوان والحصار ويٌهدد… والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين”، عبدالملك الحوثي، اليوم السبت، التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، بتوجيه أقسى الضربات، داعيا إياه إلى وقف عملياته العسكرية ورفع الحصار.

شبكة المحيط الإخباية : متابعات . وقال الحوثي، في خطاب متلفز بثته قناة “المسيرة”، الناطقة باسم الجماعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي: “أدعو النظام السعودي إلى وقف العدوان والحصار، وإلا فمخاطر الاستمرار في العدوان كبيرة ونتائجه عليهم كبيرة”.

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