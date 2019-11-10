اليمن : بعد توقيع #اتفاق_الرياض أنباء عن تسيير الخطوط الجوية السعودية رحلات الى عدن وسيئون.. والأخيره تصدر هذا البيان

نفت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، الشائعات التي تداولتها وسائل إعلام يمنية ونشطاء، بأن الناقلة السعودية تستعد لتسيير رحلات جوية من المملكة إلى مطاري عدن وسيئون.

وفي ردها على استفسار أحد المغردين، أكدت الخطوط السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، أنه ”لا توجد رحلات إلى عدن، و في حال تم إضافة وجهات جديدة سيتم الإعلان عبر منصات التواصل أو عبر موقعنا“.

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ونصت تغريدة الخطوط الجوية السعودية بالآتي: “مساء الخير ضيفنا العزيز، لا توجد رحلات إلى عدن، و في حال تم إضافة وجهات جديدة سيتم الإعلان عبر منصات التواصل أو عبر موقعنا. شكراً لتواصلك”

وجاء نفي الخطوط الجوية السعودية، بعد ساعات من نشر مواقع يمنية ونشطاء، أخبارًا تفيد بعزمها تسيير رحلات بأسعار مخفضة بين جدة والعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق).

وزعمت تلك المصادر، أن تسيير ثلاث رحلات أسبوعية بأسعار مخفضة جاء ثمرة لـ“اتفاق الرياض“ الذي وقعته الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبل أيام في الرياض.