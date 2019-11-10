شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تعترف بمصرع 37 من مسلحيها في الضالع.. أسماء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 اعترف إعلام مليشيا الحوثي بمصرع 37 شخصا من مقاتليهم وقاموا بدفنهم في سبع محافظات.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للمليشيا في عدة تقارير مصرع سبعة وثلاثين حوثيا في جبهة الضالع تم دفنهم في عمران وحجة واب وذمار وصنعاء والمحويت. وتتكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهة الضالع منذ اندلاعها وغالب ما يقتل فيها من الاسر الهاشمية. وفيما يلي أسماء القتلى: 1-منصور يحيى الحمزي - عمران 2-هزاع فهد الحمزي – عمران 3-حسين محمد المسرابة -- مديرية صوير عمران 4-صقر قاسم قزان - مديرية صوير – عمران 5-علي علي ناصر جريم بمديرية ذيبين – عمران 6-يحيى علي مساوى الحجوري - كعيدنه – حجة 7-رعد صالح الجنيد – الضالع 8-هيثم أبو سعيد – عمران 9-قاسم أبو سعيد – عمران 10-أحمد صالح النعمي - ذمار 11-رفاد مجاهد اليكاري – ذمار 12-العقيد محمد صالح العمدي - عنس – ذمار 13-عبد العزيز يحيى الدواع - كشر – حجة 14-عقيل أبو شبانه – بكيل المير - حجة 15- سليم مكرش -- بمديرية بكيل المير – حجة 16- أحمد ناصر ريبان - كشر – حجة Advertisements 17-بندر محمد السلطان - مديرية عنس – ذمار 18-هلال أحمد المسعدي - مديرية عنس – ذمار 19-عبدالله المدومي المشنة اب 20- أمجد القطاع - مديرية المشنة – إب 21-عبدالله محمد حيدرة - مديرية السودة – عمران 22-صالح محمد علي عصطان – ذمار 23-سعيد صالح صالح السريحي – ذمار 24-محمد نبيل محمد المحمدي – المحويت 25-أركان فؤاد الحضرمي – جبلة - اب 26-رائد محمد سفيان -جبلة - اب 27-أشرف أمين الشراعي – جبلة – اب 28-عبدالإله محمد المهندي - جبلة – إب 29-عبدالله محمد محمد البصير - السبعين – صنعاء 30-عبد الخالق أحسن الحيمي - سنحان – صنعاء 31-الحسين علي المؤيد - الثورة – صنعاء 32-القفري صالح الحكمي - حزم العدين – إب 33-منصر السخمي – عمران 34-مبروك عبده لطف الله – عمران 35-قطيش الجلال –عمران 36-يوسف أحمد الريدي – عمران 37-حمود علي العباسي – حجة

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