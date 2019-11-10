اخبار الخليج / اخبار اليمن

رئيس الوزراء يعود غداً إلى عدن

0 نشر
خاص_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعود غداً إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

رئيس الوزراء يعود غداً إلى عدن

خاص_الخليج 365

قالت مصادر حكومية، لـ(الخليج 365) إن رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، قد يعود غداً الإثنين إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامه وفقاً لبنود إتفاق الرياض المبرم بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي .

 

وذكرت المصادر، أن معين عبدالملك عقب عودته سيوجه بصرف المرتبات المتأخرة لقطاع الأمن والجيش والجهاز الإداري للدولة .. لافتة إلى أن وكلاء الوزارات ونواب الوزراء المتواجدين في عدن سيساعدون رئيس الوزراء في أداء مهامه .

Advertisements

 

ولم توضح المصادر ما اذا كان الوزراء سيعودون مع رئيس الوزراء، لكنها إستبعدت حدوث ذلك حتى لا يستفز الشارع الجنوبي خاصة وأن معظم الوزراء متورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن .

 

وينص إتفاق الرياض على عودة رئيس الحكومة في مدة اقصاها سبعة أيام بعد التوقيع، على أن يتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، مناصفة بين الشمال والجنوب حيث يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء "غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعود غداً إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا