شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء نشرت مصادر مصرفية في صنعاء وعدن أسعار الصرف اليوم الأحد، تشرين الثاني 10، 2019 لعملات “الريال السعودي والدولار الامريكي” مقابل الريال اليمني. أسعار الصرف في العاصمة صنعاء: الريال السعودي: شراء 147 – 147.5 ريال البيع 148 – 148.5 ريال الدولار الامريكي: شراء 556 – 558 ريال Advertisements البيع 565 – 567 ريال اسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن: الريال السعودي: شراء 148 ريال البيع 149 ريال الدولار الامريكي: شراء 563 ريال البيع 570 ريال

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