مسئول إماراتي: أبوظبي قدمت 6 مليارات دولار لـ 17 مليون يمني في 22 محافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن الإمارات قدمت 6 مليارات دولار لنحو 17 مليون يمني في 22 محافظة مختلفة.



وأكد قرقاش، خلال فعاليات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، أن الإمارات تثمن الجهود السعودية في إنجاح اتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد على ضرورة تقديم مصلحة المواطن اليمني أولاً، وهو ما يشكل أساساً للتوصل لحل سياسي شامل.

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وفي سياق آخر، قال الوزير الإماراتي، إن أي محادثات مع إيران لا يجب أن تقتصر على النووي بل تشمل الصواريخ والتدخلات.

وأكد أن أي تصعيد مع إيران حاليا لا يخدم أحدا وهناك مجال لعمل دبلوماسي جماعي.

وأوضح أن الإمارات لا تسعى للمواجهة مع إيران، والتعامل مع النظام الإيراني يتطلب جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق أكثر استدامة.