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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احباط محاولة تهريب مواد مخصصة لصناعة الطائرات المسيرة في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تمكن أفراد الكتيبة الرابعة للتدخل السريع قطاع أحور المحفد بقيادة القائد علي هادي الكازمي من ضبط شاحنة بخط المحفد كانت محملة بمواد مهربة ومحظورة ومتجهة صوب شبوة ومن ثم مأرب ومنها إلى صنعاء ويحمل سائق الشاحنة أوراقا توهم النقاط ان البضاعة الموجودة على متن الشاحنة مواد منزلية.
وقال نائب قائد الكتيبة الرابعة تدخل سريع أحور المحفد مهدي الكازمي أن الشاحنة كانت قادمة من عدن وعلى متنها مواد مهربة خاصة بصناعة الطائرات المسيرة كما تحمل عددا من الكراتين أسفل الشاحنة وهي أدوية مخدرة وحاول السائق اغراء أفراد النقطة بالمال الا أنهم رفضوا ذلك و أصروا على تفتيش الشاحنة و وجد بداخلها هذه المواد المهربة والمحظورة.
وأضاف الكازمي أن التحقيق الأولي مع السائق كشف ان الشاحنة لأحد التجار بصنعاء وعلى أساس أن الشاحنة محملة بمواد منزلية وهذا ماهو مسجل على الورق الذي يتم به خداع أفراد النقاط بينما تحوي مواد غير منزلية ومهربة وقد خرجت الشاحنة من الميناء وهي تحمل مواد منزلية وتم تبديلها بهذه المواد المحظورة في هناجر اللحوم بعدن وكانت متجهة صوب شبوة ثم مأرب ومنها إلى صنعاء.
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