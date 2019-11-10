أغلقت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، شوارع رئيسية في العاصمة صنعاء ونشرت مئات المسلحين في معظم شوارع العاصمة، قبل ساعات من بدء فعاليات مهرجان أنصارها في ميدان السبعين احتفالاً بالمولد النبوي.



وقال شهود عيان، لـ"يمن شباب نت"، إنهم شاهدوا أطقم لميليشيا الحوثي تجوب شوارع العاصمة وأخرى في مداخل ومخارج الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية.



وأضافوا، أن مسلحي ميليشيا الحوثي استحدثوا نقاط في عدد من الأحياء، وحدوا من حركة المواطنين في تلك الأحياء.



في غضون ذلك قال سكان محليون، إن المليشيا أجبرت الباعة المتجولين وأصحاب البسطات على المشاركة في الاحتفالات ومنعتهم من العمل صباح اليوم وهددت المتقاعسين عن المشاركة باتخاذ إجراءات قمعية بحقهم.



وأكدت المصادر أن المليشيا قامت برفع عدد كبير من البسطات من الشوارع واقتادت عدد من أصحابها على متن أطقم عسكرية إلى جهات مجهولة.



وكانت المليشيات الحوثية قد ألزمت الموظفين وطلاب المدارس والجامعات بالمشاركة في الاحتفالات والفعاليات الطائفية، وعممت على عقال الحارات بحشد الاهالي ونقلهم بباصات خاصة إلى ميدان السبعين.



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كانت هذه تفاصيل خبر انتهاكات واسعة طالت الباعة.. الحوثيون يغلقون شوارع رئيسية في صنعاء قبيل احتفالات "المولد " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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